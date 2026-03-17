В Махачкале на комплексное развитие территорий потратят 177 млрд рублей

Минстрой Дагестана реализует масштабные проекты комплексного развития территорий с общим объемом инвестиций 177,3 млрд руб., которые преобразят городскую среду Махачкалы, создадут жилье на 2 млн кв. м и укрепят инфраструктуру, пишет РИА «Дагестан» со ссылкой на республиканский минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Власти уже заключили договор по ключевому проекту в микрорайоне «Ипподром» площадью 21,6 га: Дирекция по развитию жилищного строительства объявила торги в октябре 2024 года, а в 2025-м утвердила новую документацию по планировке территории. Застройщики вложат 28,4 млрд руб., из них 2,77 млрд руб. уйдут на инженерные сети — вынос старых коммуникаций, новые трубы и технические условия, плюс 469 млн руб. на благоустройство парков и зон отдыха.

Строители начнут работы в октябре–ноябре 2026 года, а первый этап — жилой комплекс с 11 подъездами на 55 тыс. кв. м — введут во втором квартале 2030 года. Проект дополнят детским садом на 250 мест (проектирование завершено), школой на 800 мест, вторым детсадом на 250 мест, физкультурно-оздоровительным комплексом на 1000 кв. м и центром допобразования на 500 кв. м; уже работают школа на 1224 места и детсад на 200 мест. Общий эффект для бюджета — более 4 млрд руб. налогов и средств на погашение кредитов по водоводу «Чиркей–Махачкала–Каспийск» и очистным сооружениям.

Параллельно власти готовят гигантский проект «Лазурный берег» на 231,1 га — один из крупнейших КРТ в России с горизонтом 30 лет и минимум 177,3 млрд руб. инвестиций. Правительство РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина передало Дагестану 213 га федеральной земли стоимостью 5,6 млрд руб., конкурсная документация ждет согласования для объявления торгов в первом квартале 2026 года. Здесь возведут жилые кварталы, гостиницы, социальные объекты, транспортные и инженерные сети; в 2024-м проект презентовали министру Иреку Файзуллину.

Администрация Махачкалы подписала 12 договоров КРТ на 583,7 га в агломерации, включая ДОСААФ (30 га); застройщики передадут городу 51,2 тыс. кв. м социальных объектов — школы, детсады, спорткомплекс, жилье на 21 тыс. кв. м и 950 кв. м нежилых помещений. Мэр Джамбулат Салавов отказывается от точечной застройки по настоянию главы Дагестана Сергея Меликова, фокусируясь на полноценных кварталах с дизайн-кодом улиц; еще один проект — 900 га между Шамхалом и Богатыревкой. Минстрой выполнил все планы 2025 года, сейчас в республике ведут три крупных проекта КРТ: «Ипподром», Ленинкент (20,7 га с ДОМ.РФ) и «Аваин» в Дербенте.

Станислав Маслаков