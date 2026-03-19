Экс-сенатору Арашукову отказали в работе в «Черном дельфине»

Оренбургский областной суд 18 марта оставил в силе приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке: десять лет колонии строгого режима и штраф 120 млн руб. и не разрешил ему работать в швейном цехе, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного.

По совокупности с пожизненным сроком за организацию ОПГ, два убийства и хищение газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. он остается в колонии особого режима ИК-6 «Черный дельфин» под Соль-Илецком. Адвокат Дмитрий Трубников сообщил, что Рауф Арашуков также не может восстановиться на работе в швейном цехе, где трудился ранее.

Следователь направил в колонию письмо с требованием ограничить общение Рауфа Арашукова с другими осужденными после возбуждения дела о взятке в июле-октябре 2024 года. Тот через адвоката Рустама Галиммулина передал сотруднику УФСИН по Оренбургской области 3 млн руб. за привилегии: дополнительные звонки, свидания, посылки без лимита и выбор места работы. Планировал заплатить 6 млн руб., включая доли начальнику УФСИН Сергею Поршину и оперработнику Александру Нешкову, но сотрудник сообщил о подкупе, деньги изъяли.

Рауфа Арашукова отстранили от работы в колонии сразу после возбуждения дела, сославшись на отсутствие производственной необходимости. Он неоднократно подавал официальные заявления с просьбой вернуть его в швейный цех, где осужденные шьют одежду для силовиков и компаний, но получил отказы. Адвокат отметил, что его подзащитный во время апелляции по видеосвязи настаивал на желании трудиться, а теперь намерен жаловаться в прокуратуру на очередной отказ.

Осужденный отрицает вину, называет обвинения провокацией и просил полиграф, но следствие отказало ему в этом. В октябре 2024 года он требовал перевода в Мордовию из-за «пыток и провокаций» в «Черном Дельфине».

Рауф Арашуков попал под арест 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации, его отец Рауль — советник «Газпрома» — тоже получил пожизненное наказание. Их признали виновными в многомиллиардных кражах и убийствах. Разгром клана Арашуковых стал крупнейшим внутриполитическим событием Северного Кавказа последних лет.

Станислав Маслаков