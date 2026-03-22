Главные новости за неделю 16–22 марта. Кубань, Крым, Адыгея

С 29 марта между Сочи, Сириусом и горным кластером запустят дополнительные электрички.

Медиана зарплатных предложений в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита в Краснодарском крае в феврале 2026 года достигла 60 тыс. руб., что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.

Прокуратура Краснодара подала исковое заявление в Октябрьский райсуд об обращении в доход государства имущества министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова, арестованного по обвинению в мошенничестве.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проведенные Роспотребнадзором пробы могут позволить открыть пляжный сезон в Анапе.

Александр Руденко покинул пост замглавы Краснодарского края в связи с переходом на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны. Вице-губернатором Кубани по социальным вопросам назначена экс-министр образования и науки региона Елена Воробьева.

Один человек погиб в результате удара ВСУ ночью 18 марта по многоквартирным домам в Краснодаре. В Адыгее в результате атаки БПЛА пострадали двое детей.

СК России по Республике Крым и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя села Стефановка Джанкойского района. Мужчину подозревают в покушении на жизнь четверых сотрудников МВД с целью воспрепятствования их служебной деятельности.

В Адыгее декана АГУ обвинили в фиктивном зачислении троих студентов, что обошлось вузу в 664,6 тыс. руб.

Первомайский суд Краснодара 23 марта начнет слушания по пересмотру уголовного дела бывшего вице-мэра кубанской столицы Кирилла Мавриди.