На Кубани самую высокую зарплату в HoReCa предлагают менеджерам ресторанов

Медиана зарплатных предложений в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита в Краснодарском крае в феврале 2026 года достигла 60 тыс. руб., что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года и на 20% — 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Самую высокую заработную плату в феврале предлагали менеджерам ресторанов (90 тыс. руб.), поварам и пекарям (79,8 тыс. руб.), менеджерам и руководителям АХО (75 тыс. руб.), менеджерам по туризму (70, 8 тыс. руб.) и хостес (70 тыс. руб.), самую низкую — уборщикам (49,5 тыс. руб.).

В топ-5 высокооплачиваемых вакансий в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита Краснодарского края вошли управляющий рестораном — до 180 тыс. руб. за месяц на руки (поселок Красная Поляна, Сочи), шеф-повар — от 120 тыс. руб. за месяц до вычета налогов (поселок Абрау-Дюрсо, Новороссийск), руководитель номерного фонда — от 150 тыс. руб. за месяц на руки, менеджер/управляющий отелем — от 90 до 150 тыс. руб. за месяц на руки (Сочи), менеджер по туризму — от 50 до 200 тыс. руб. за месяц на руки (Краснодар).

По данным hh.ru, в феврале 2026 года в Краснодарском крае работодатели разместили более 2 тыс. предложений в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общепита. «Активность на рынке труда снизилась. На одну вакансию пришлось 13,9 резюме, что говорит о возможности работодателя выбрать подходящего специалиста. Год назад в HoReCa региона был баланс на рынке труда (6,1 резюме на одну вакансию), а в феврале 2024 года — дефицит (3,8 резюме на вакансию)»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

На одну вакансию повара в феврале 2026 года приходилось 6,1 резюме, что демонстрирует умеренную конкуренцию на рынке труда. Показатели hh.индекса среди уборщиков (9 резюме на одну вакансию), менеджеров ресторана (20,7), хостес (21,8), менеджеров по туризму (25,5), официантов и барменов (32,7), администраторов (42,2) и менеджеров АХО (административно-хозяйственного отдела) (47) говорят о возможности компаний выбрать квалифицированного специалиста.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Адыгее медианная зарплата в сфере туризма и общепита за год выросла на 8%.

Маргарита Синкевич