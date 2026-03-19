Александр Руденко покинул пост вице-губернатора Краснодарского края

Александр Руденко покинул пост замглавы Краснодарского края в связи с переходом на руководящую должность в главном государственном медиахолдинге страны. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации края.

На посту заместителя главы региона Александр Руденко отвечал за социальную сферу, включая работу министерств образования и науки, труда и социального развития, культуры, здравоохранения, департаментов информационной и молодежной политики, а также управления ЗАГС края.

Александр Руденко родился 10 августа 1983 года и является выпускником факультета журналистики Кубанского государственного университета. С 2005 года работал по профессии на разных позициях в ГТРК «Кубань» в Сочи и Краснодаре. В 2021 году стал заместителем, а затем директором медиагруппы «Кубань 24». Должность заместителя губернатора занимал с 28 октября 2025 года.

Алина Зорина