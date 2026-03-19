Вице-губернатором Кубани по социальным вопросам назначена Елена Воробьева

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил нового заместителя на краевом совещании, им стала экс-министр образования и науки региона Елена Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Она сменила на этом посту Александра Руденко, который перешел на руководящую должность в крупный государственный медиахолдинг.

Елена Воробьева родилась в 1967 году в Свердловске (Екатеринбурге). В 1989 году она окончила филологический факультет Уральского государственного университета. Ее профессиональный путь начался с работы учителем в школах и преподавателем в лицее. Позже она занимала должности в отделе образования Прикубанского округа Краснодара, была проректором краевого института повышения квалификации педагогов.

С 2009 года Елена Воробьева работала в министерстве образования и науки края: начальником управления общего и дошкольного образования, заместителем министра, а с 2018 года — министром.

Алина Зорина