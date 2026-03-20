Имущество главы Минздрава Кубани могут обратить в доход государства

Прокуратура Краснодара подала исковое заявление в Октябрьский районный суд об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в картотеке Октябрьского районного суда Краснодара.

Первое слушание в суде в рамках гражданского дела назначено на 23 марта. Материалы от прокуратуры краевого центра поступили в суд 18 марта, в этот же день иск был принят к производству. Согласно карточке дела, ответчиками, кроме Евгения Филиппова, также выступают Федор, Александр и Ольга Филипповы и еще пять лиц.

Евгений Филиппов был арестован 18 марта на два месяца. Правоохранительные органы обнаружили у министра здравоохранения Кубани, его родственников и приближенных лиц незаконное имущество на общую сумму более 1 млрд руб. В собственности Евгения Филиппова могут находиться семь апартаментов, 21 квартира, 11 нежилых помещений и другое имущество. Часть активов, согласно материалам следствия, оформлена на членов семьи и третьих лиц.

Кристина Мельникова