Между Сочи и Сириусом с 29 марта запустят дополнительные электрички
С 29 марта между Сочи, Сириусом и горными курортами запустят дополнительные электрички. Поездка на «Ласточке» по любому из пригородных маршрутов занимает менее часа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил сообщил глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
По направлению Сириус – Сочи будут курсировать 43 пары электричек в день, на рейсах между Сириусом и горным кластером курорта – 11 пар.
Как пояснил господин Плишкин, путь в горы на «Ласточке» занимает порядка 40 минут, из Сириуса в центр Сочи можно добраться менее чем за час.
В январе и феврале в горный кластер Сочи было перевезено более 66 тыс. пассажиров, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года.
Также Дмитрий Плишкин отметил нововведение: маршрут Сириус – аэропорт Сочи, который уже в течение месяца обеспечивает прямое сообщение между федеральной территорией и воздушной гаванью.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», РЖД проинформировали пассажиров о введении временных корректировок в график движения пригородных поездов на территории Кубани из-за планового ремонта на объектах жд-инфраструктуры.