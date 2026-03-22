Между Сочи и Сириусом с 29 марта запустят дополнительные электрички

С 29 марта между Сочи, Сириусом и горными курортами запустят дополнительные электрички. Поездка на «Ласточке» по любому из пригородных маршрутов занимает менее часа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил сообщил глава ФТ «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По направлению Сириус – Сочи будут курсировать 43 пары электричек в день, на рейсах между Сириусом и горным кластером курорта – 11 пар.

Как пояснил господин Плишкин, путь в горы на «Ласточке» занимает порядка 40 минут, из Сириуса в центр Сочи можно добраться менее чем за час.

В январе и феврале в горный кластер Сочи было перевезено более 66 тыс. пассажиров, что в три раза больше, чем за тот же период 2025 года.

Также Дмитрий Плишкин отметил нововведение: маршрут Сириус – аэропорт Сочи, который уже в течение месяца обеспечивает прямое сообщение между федеральной территорией и воздушной гаванью.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», РЖД проинформировали пассажиров о введении временных корректировок в график движения пригородных поездов на территории Кубани из-за планового ремонта на объектах жд-инфраструктуры.

