В Адыгее в результате атаки БПЛА пострадали двое детей

Ночью в районе Майкопа средствами ПВО были перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений зафиксировано не было, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Атака БПЛА была отражена также в Тахтамукайском районе республики. Фрагменты дронов задели восемь частных домов в Энеме, повредив кровли и остекление, а также три автомобиля. Двое детей получили осколочные ранения и были госпитализированы в Энемскую ЦРБ. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, одну девочку уже отпустили домой, вторая остается под наблюдением. Пострадавших навестил глава района Аскер Савв.

