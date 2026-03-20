Татьяна Голикова оценила возможность открытия пляжей в Анапе

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что проведенные Роспотребнадзором пробы могут позволить открыть пляжный сезон в Анапе. По ее словам, которые приводит «РИА Новости», окончательные исследования еще продолжаются, однако предложения и работа ведомства создают условия для безопасного возобновления отдыха на побережье.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В январе из трещины в корме одного из судов произошел новый выброс мазута. Основную часть загрязнения удалось собрать за три дня.

Черноморское побережье Краснодарского края пострадало от разлива, в ходе ликвидации последствий очищено более 3 тыс. км береговой линии.

