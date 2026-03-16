Главные новости за 16 марта. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Борт с 88-ю пассажирами благополучно приземлился в 10:29, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По предварительным данным, причиной стала невыпустившаяся стойка шасси. В пресс-службе Пулково сообщили, что информация о техническом состоянии самолета относится к компетенции перевозчика

Предприниматель Бай Усубалиев стал собственником 20% ООО «Манила» — юридического лица ресторана Veter на «Летучем голландце» на Мытнинской набережной в Санкт-Петербрге. Оставшиеся 80% принадлежат Ксении Собчак, следует из данных Rusprofile. Заведение открылось в 2023 году. Изначально Ксения Собчак делила доли в проекте с ресторатором Антоном Пинским, основателем группы Pinskiy&Co, в пропорции 15% на 85%.

На Выборгской набережной 16 марта приступили к сносу бизнес-центра «Акватория». Об этом сообщает корреспондент «Ъ Северо-Запад». На месте здания должен появиться премиальный жилой комплекс с одноименным названием. Девелопер в лице ГК ПСК уже получил необходимые разрешения и ведет подготовительные работы. Сначала разберут наземную часть «Акватории», после чего займутся фундаментом.

Завод Bosch по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом, находящийся под управлением «Газпром Бытовые системы», по итогам 2025 года получил 192,5 млн рублей прибыли после 1,7 млрд рублей убытка годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансовую отчетность предприятия. Выручка ООО «БСХ Бытовые приборы» за год выросла со 100 млн до 422,4 млн рублей.

Санкт-Петербургский горсуд приговорил местного жителя Ивана Карташова к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Следствие полагало, что фигурант намеревался передать ЦРУ секретную документацию в отношении определенного объекта, а также комплексов БПЛА.

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 2,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка. Выплаты начнутся 24 марта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 34,74% от суммы установленных требований объемом 68,69 млрд рублей.

В Петербурге приняли постановление об изменении арендной платы за участок, предоставляемый городом без торгов. Теперь ее размер будет определяться кадастровой, а не рыночной стоимостью земли, сообщили в пресс-службе Смольного. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, согласно которому с 1 января 2026 года размер аренды должен определяться на основании кадастровой стоимости.

ООО «Семаргл» планирует в июне 2026 года открыть завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург». По данным издания «Ведомости Северо-Запад», на объекте уже полностью построено производственное здание с офисами и завершены работы на инженерных сетях. Сейчас на площадке ведутся отделка и благоустройство.

В Петербурге 16 марта открыли сезон электросамокатов. В первую очередь СИМ появились у станций метро. К тому же теперь при проектировании новых жилых комплексов в Санкт-Петербурге предусмотрят парковочные места для самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Также спецстоянки для СИМ должны создаваться у вузов, вокзалов, офисов и других мест.

Единственный пассажир, выживший после падения автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, добился компенсации в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Александр Тверитнев подал иск к водителю автобуса Рахматшоху Курбонову и перевозчику — ООО «Такси». Истец указал, что его здоровью был причинен тяжкий вред, и потребовал компенсацию морального вреда.