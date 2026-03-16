Завод «Семаргл» в ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируют открыть в июне 2026 года

ООО «Семаргл» планирует в июне 2026 года открыть завод по производству промышленных роботов и автоматизированных систем хранения на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, на объекте уже полностью построено производственное здание с офисами и завершены работы на инженерных сетях. Сейчас на площадке ведутся отделка и благоустройство. Степень готовности предприятия составляет 85%.

Как сообщили в компании, на новом заводе планируют производить автоматизированные системы хранения, логистические роботы, транспортные платформы Tagarka, мобильные роботы «Семабот», а также шаттловые системы Arsenal. С 2027 года предприятие намерено начать выпуск гибких производственных ячеек и робототехнических комплексов к ним, а с 2028 года — гибких производственных систем полного цикла.

В «Семаргле» рассчитывают, что продукция будет востребована в авиа- и судостроении, металлургии, а также в потребительском сегменте — для оснащения логистических комплексов и предприятий ритейла. По данным правительства Петербурга, общий объем инвестиций в проект составляет 570 млн рублей.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что гибкие производственные системы и роботизированные комплексы могут быть востребованы прежде всего в серийном и мелкосерийном машиностроении, где важны гибкость линий и быстрая перенастройка под новую номенклатуру. При этом уровень внедрения промышленной робототехники в России пока остается низким: по оценке эксперта ГК «Корус Консалтинг» Ивана Смирнова, на 10 тыс. сотрудников приходится 19 роботов при среднем мировом уровне 162.

