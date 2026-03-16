Стоянки для СИМ будут размещать в Петербурге у вузов, вокзалов и офисов

При проектировании новых жилых комплексов в Санкт-Петербурге предусмотрят парковочные места для самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Также спецстоянки для СИМ должны создаваться у вузов, вокзалов, офисов и других мест, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Петербурга утвердили изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования для организации стоянок для самокатов. Прежде этот не регулировалось на законодательном уровне.

«Если парковки для велосипедов уже не редкость, то для личных средств индивидуальной мобильности нет специальных парковочных мест. Теперь это необходимо будет учитывать при проектировании новых объектов»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В соответствии с планом Правительства РФ при новом строительстве в Петербурге предусмотрят условия для парковки СИМ. Такие места должны появиться у вузов, вокзалов, магазинов, предприятий общепита, офисов, коммерческих и спортивных центров — всего 49 видов.

