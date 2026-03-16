Сервисы кикшеринга заработали в Петербурге 16 марта

На фоне благоприятной погодной обстановки на улицах Санкт-Петербурга появились первые самокаты. «Ъ Северо-Запад» убедился, что ими уже можно пользоваться.

В приложении «Яндекс Go» накануне не было на карте ни одного средства индивидуальной мобильности. Утром 16 марта пользователи могут посмотреть, где поблизости есть электросамокаты.

Сервис Whoosh также добавил доступные транспортные средства на карту Петербурга. Компания «Юрент» вместе с конкурентами сделала электросамокаты доступными для аренды.

При этом власти Петербурга официально еще не объявляли старт сезона работы электросамокатов.

Татьяна Титаева