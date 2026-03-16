Новые размеры арендной платы за землю ввели в Петербурге

В Петербурге приняли постановление об изменении арендной платы за участок, предоставляемый городом без торгов. Теперь ее размер будет определяться кадастровой, а не рыночной стоимостью земли, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, согласно которому с 1 января 2026 года размер аренды должен определяться на основании кадастровой стоимости.

«В большинстве случаев величина рыночной стоимости арендной платы близка к величине кадастровой стоимости. Новый механизм позволит исключить выпадение доходов бюджета и сохранить инвестиционную активность»,— заявил губернатор Александр Беглов на рабочем заседании в Смольном 16 марта.

Арендной плата за участки с недостроенными объектами будет определяться в особом порядке. Ее размер составит произведение двух показателей: кадастровой стоимостью и процентной ставкой, равной разнице между 100% и фактической готовностью объекта. При этом процентная ставка не может быть ниже 4,5%.

Всего за период с 2023 по 2025 год без проведения торгов для проведения строительства в аренду сдали 33 участка.

Полина Дмитриева