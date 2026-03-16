АСВ выделит еще 2,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 2,69 млрд рублей на расчеты с кредиторами Таврического Банка. Выплаты начнутся 24 марта, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены на 34,74% от суммы установленных требований объемом 68,69 млрд рублей.

«Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате исполнения обязательств по кредитным договорам и погашения облигаций. Ранее агентство направило на расчеты с кредиторами Таврического Банка 21,12 млрд рублей.»,— рассказали в учреждении.

Торги пройдут 10 марта в рамках реализации проблемного имущества. Банк России отозвал лицензию у Таврического банка в сентябре прошлого года. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 21 января начало начислять выплаты кредиторам обанкротившейся организации.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что недвижимость и цессии Таврического банка к юрлицам выставили на торги.

Артемий Чулков