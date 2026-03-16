Пассажир упавшего в Мойку автобуса получил 1,5 млн рублей компенсации

Единственный пассажир, выживший после падения автобуса в реку Мойку с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге, добился компенсации в 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Тверитнев подал иск к водителю автобуса Рахматшоху Курбонову и перевозчику — ООО «Такси». Истец указал, что его здоровью был причинен тяжкий вред, и потребовал компенсацию морального вреда.

Московский райсуд Петербурга взыскал в пользу пострадавшего 500 тыс. рублей с Курбонова и 1 млн рублей с ООО «Такси».

Трагический инцидент произошел в мае 2024 года. Водитель автобуса № 262 Рахматшох Курбонов превысил скорость и столкнулся с бордюром возле дома № 69 на Большой Морской улице. Шофер выехал на встречную полосу, задел два автомобиля, после чего автобус упал в реку Мойку, пробив ограду Поцелуева моста. В результате аварии погибли семь человек. Суд дал Курбонову шесть лет лишения свободы, а также обязал выплатить 5 млн рублей семьям погибших.

Артемий Чулков