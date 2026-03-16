Sukhoi Superjet аварийно сел в Пулково из-за проблем с шасси

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Санкт-Петербурга в Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Борт с 88-ю пассажирами благополучно приземлился в 10:29, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: flightradar24.com

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров»,— заявили в ведомстве.

По данным 78.ru, предварительно, причиной стала невыпустившаяся стойка шасси. В пресс-службе Пулково сообщили изданию, что информация о техническом состоянии самолета относится к компетенции перевозчика — авиакомпании «Россия». Задача служб аэропорта — обеспечение штатного приема воздушного судна.

Артемий Чулков

