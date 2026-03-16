Осужденный за госизмену петербуржец заявил, что просто хотел обмануть ЦРУ

Санкт-Петербургский горсуд приговорил местного жителя Ивана Карташова к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в 400 тыс. руб. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ранее ему вменяли сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Следствие полагало, что фигурант намеревался передать ЦРУ секретную документацию в отношении определенного объекта, а также комплексов БПЛА. Для этого он обратился к некому гражданину, чтобы тот помог ему с контактами иностранцев, после чего попал в разработку уже российских спецслужб.

Подсудимый, согласно материалам дела, начал сотрудничать с представителями американской разведки с целью смены власти в России. Однако сам Карташов заявил в суде, что просто хотел обмануть другую сторону, чтобы получить от них деньги.

Как уточнили в пресс-службе судов, обвиняемый признал фактические обстоятельства, но при этом подчеркнул, что Родину не предавал. Сам он считает свои действия банальным мошенничеством, а переданные американцам файлы якобы не составляли никакой тайны.

Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

Андрей Кучеров