Главные новости за неделю 9–15 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Обломки сбитых беспилотников упали на территории детского сада в Абинском районе и дома культуры в Северском районе Краснодарского края.

На участке трассы М-4 «Дон» под Краснодаром с 9 марта по 15 апреля действуют временные ограничения движения в связи с ремонтными работами.

При атаке ВСУ на поезда в Крыму погиб железнодорожный рабочий.

Дело об обращении имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева в доход государства будут рассматривать в суде в закрытом режиме.

В Витязево завершили засыпку дополнительного слоя песка в рамках экспериментальных работ по восстановлению пляжей.

В Краснодарском краевом суде пройдет очередное заседание по делу об убийстве супруги новороссийского бизнесмена Юлии Григоренко.

В Краснодарском крае зафиксирована атака украинских беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская».

Роспотребнадзор Краснодарского края зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в атмосферном воздухе Тихорецка после возгорания на нефтебазе.

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор директору проектной компании «Стройпроектрегион» Сергею Новикову, осужденному на три года лишения свободы в колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о террористическом акте.

При реконструкции системы ЖКХ в Сочи похитили почти 900 млн руб., сообщает «Ъ».