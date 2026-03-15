Главные новости за неделю 9–15 марта. Кубань, Крым, Адыгея
Обломки сбитых беспилотников упали на территории детского сада в Абинском районе и дома культуры в Северском районе Краснодарского края.
На участке трассы М-4 «Дон» под Краснодаром с 9 марта по 15 апреля действуют временные ограничения движения в связи с ремонтными работами.
При атаке ВСУ на поезда в Крыму погиб железнодорожный рабочий.
Дело об обращении имущества бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева в доход государства будут рассматривать в суде в закрытом режиме.
В Витязево завершили засыпку дополнительного слоя песка в рамках экспериментальных работ по восстановлению пляжей.
В Краснодарском краевом суде пройдет очередное заседание по делу об убийстве супруги новороссийского бизнесмена Юлии Григоренко.
В Краснодарском крае зафиксирована атака украинских беспилотников на инфраструктуру компрессорной станции «Русская».
Роспотребнадзор Краснодарского края зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в атмосферном воздухе Тихорецка после возгорания на нефтебазе.
Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор директору проектной компании «Стройпроектрегион» Сергею Новикову, осужденному на три года лишения свободы в колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о террористическом акте.
При реконструкции системы ЖКХ в Сочи похитили почти 900 млн руб., сообщает «Ъ».