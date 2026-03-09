Участок трассы М-4 «Дон» под Краснодаром сузят до середины апреля

На участке трассы М-4 «Дон» под Краснодаром с 9 марта по 15 апреля действуют временные ограничения движения. Схема организации дорожного движения введена в связи с ремонтными работами на 1,3 тыс. км магистрали, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: t.me / avtodorgk

Госорганизация просит водителей учитывать данную информацию при планировании поездок и обращать внимание на временные знаки и разметку. Ограничения будут действовать в течение месяца — до 15 апреля включительно.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что специалисты приступили к проведению аварийно-восстановительных работ на путепроводе Восточного обхода Краснодара на 1,3 тыс. км трассы М-4 «Дон». Работы проходят в период с 6 по 13 марта и сопровождаются сужением проезжей части до одной полосы в каждом направлении

Анна Гречко