Краснодарцу оставили без изменений приговор за ложное сообщение о теракте

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор директору проектной компании «Стройпроектрегион» Сергею Новикову, осужденному на три года лишения свободы в колонии-поселении за заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Апелляционная жалоба осужденного была отклонена, приговор вступил в законную силу, пишет «Ъ».

Господин Новиков признал вину и просил смягчить наказание, ссылаясь на сильное душевное волнение и страх, однако судебная коллегия по уголовным делам краевого суда не нашла оснований для изменения решения первой инстанции.

Инцидент произошел днем 20 января 2025 года в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. По данным следствия, мужчина пришел в храм с кухонным ножом и, находясь внутри, звонил в службу 112 и скорую помощь, требуя прибытия спасателей, журналистов и сотрудников правоохранительных органов. При этом он заявил, что намерен взять людей в заложники и «устроить шоу».

Через несколько минут к собору прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики. Фигурант Новиков выбросил нож, поднял руки и добровольно проследовал в полицейский автомобиль.

Следствие установило, что незадолго до происшествия мужчина поссорился с родственниками, которые настаивали на его обращении в реабилитационный центр. Покинув дом, он некоторое время бродил по городу, после чего зашел в храм. Сам обвиняемый утверждал, что не намеревался причинять вред людям и хотел лишь привлечь внимание правоохранительных органов и СМИ к своей ситуации.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 207 УК РФ — о заведомо ложном сообщении о теракте с целью дестабилизации деятельности органов власти. Однако в ходе судебного разбирательства прокуратура предложила переквалифицировать обвинение на ч. 2 ст. 207 УК РФ — ложное сообщение о теракте на объекте социальной инфраструктуры. Суд согласился с этой позицией, указав, что подсудимый стремился привлечь внимание к себе, а не дестабилизировать работу органов власти.

На время следствия и суда господин Новиков находился в следственном изоляторе. После вступления приговора в силу он будет этапирован в колонию-поселение для отбытия наказания.