Фрагменты БПЛА упали на территории детсада и Дома культуры на Кубани

Обломки сбитых беспилотников упали на территории детского сада в Абинском районе и Дома культуры в Северском районе Краснодарского края. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова Фото: Анастасия Золотова

В поселке Черноморском фрагменты дрона упали на территории Дома культуры. На месте работают оперативные и специальные службы.

В поселке Ахтырском Абинского района части БПЛА обнаружили рядом с детским садом. Обломки повредили калитку и окна в двух кабинетах. Территорию учреждения оцепили, на месте работают оперативные и специальные службы. Решение о работе детского сада во вторник, 10 марта, примут дополнительно.

Беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае в воскресенье в 12:53. В связи с угрозой атаки дронов ввели временные ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика. Утром 9 марта опасность атаки БПЛА отменили, полеты в аэрогаванях Кубани возобновили.

Анна Гречко