Главные новости за 9-15 марта. Кавказ

Во Владикавказе Ленинский райсуд арестовал экс-министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева. Арестованный подозревается в превышении должностных полномочий.

В минздраве Дагестана прошли обыски. О том, задержан ли в ходе следственных мероприятий руководитель ведомства Ярослав Глазов, пока неизвестно.

Предприятия химической промышленности Ставропольского края в 2025 году отгрузили продукции на 152,3 млрд руб. Это 26% от общего объема обрабатывающих производств.

В Пятигорский городской суд передано дело в отношении 37 обвиняемых по делу бывшего главы МРСК Магомеда Каитова.

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Воздушная гавань разместится в 40 км от столицы региона — Черкесска.

Суд в Москве окончательно подтвердил изъятие у бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и связанных с ним лиц имущества на 41,9 млрд руб.

Главгосэкспертиза России разрешила строительство многофункционального курортного комплекса в национальном парке «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении бывшего депутата Думы Невинномысска. Его обвинили в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

В 2025 году доходная часть бюджета Кисловодска за счет поступлений от туристического налога пополнилась на 287 млн руб.