Туристический налог пополнил бюджет Кисловодска на 287 млн рублей в 2025 году

В 2025 году доходная часть бюджета Кисловодска за счет поступлений от туристического налога пополнилась на 287 млн руб. Темп роста в сравнении с курортным сбором 2024 года достиг 107,8%, абсолютный прирост составил 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

По результатам первых трех кварталов 2025 года, сумма туристического налога в Кисловодске достигла 217 млн руб. В разгар сезона и после завершения отчетности эта цифра увеличилась еще на 70 млн.

Рост показателя в муниципалитете связали с популярностью курорта и эффективностью системы налогообложения.

Наталья Белоштейн

