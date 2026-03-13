В минздраве Дагестана прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в министерстве здравоохранения Дагестана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О том, задержан ли в ходе следственных мероприятий руководитель ведомства Ярослав Глазов, пока неизвестно.
В феврале Кирилл Глазов, брат министра здравоохранения Дагестана, сложил полномочия депутата Народного собрания республики. Решение обусловлено неоднократным нарушением антикоррупционных ограничений.