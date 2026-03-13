Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В минздраве Дагестана прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в министерстве здравоохранения Дагестана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, задержан ли в ходе следственных мероприятий руководитель ведомства Ярослав Глазов, пока неизвестно.

В феврале Кирилл Глазов, брат министра здравоохранения Дагестана, сложил полномочия депутата Народного собрания республики. Решение обусловлено неоднократным нарушением антикоррупционных ограничений.

Мария Хоперская

