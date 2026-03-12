Предложение Ставрополья об исключении ОКН приняли в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом исключать исторические здания из региональных реестров объектов культурного наследия. Как поясняют предложившие поправки депутаты Ставропольской думы, регионы самостоятельно наделяют памятники охранным статусом и, соответственно, их можно наделить правом исключать их из реестра. Об этом пишет «Ъ».

Федеральные депутаты в ходе дискуссии отметили, что эта мера развяжет руки застройщикам и может сильно сократить число охраняемых законом памятников в стране. В то же глава комитета по культуре Ольга Казакова пояснила, что все «красные линии» законопроект сохраняет. Так, уровень защиты не снизится из-за обязательного согласования процедуры с Минкультуры РФ и необходимости проводить историко-культурную экспертизу. В реестре содержится 3,7 тыс. утраченных ОКН, а для их исключения из списка нужно пройти «громоздкую процедуру». В итоге 289 депутатов проголосовали «за», 81 человек — «против».

Проект поправок к закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» в федеральный парламент внесла в январе 2025 года Дума Ставропольского края. После того как их первоначальный текст был раскритикован правительством РФ, в ноябре 2025 года в Госдуму поступила вторая редакция законопроекта. Его суть сводится в основном к коррективам ст. 23 закона. Сейчас там говорится, что из реестра объектов культурного наследия (ОКН) памятники регионального значения исключают после обращения местных властей, но решение об этом принимает Минкультуры РФ. Законопроект наделяет таким правом региональные власти на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы. Впрочем, согласование с Минкультуры РФ в этом случае поправки все же предусматривают. Напомним, что при исключении из реестра охранный статус ОКН с объекта снимается.

Константин Соловьев