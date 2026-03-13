На Ставрополье будут судить 37 обвиняемых по делу бывшего главы МРСК

В Пятигорский городской суд передано дело в отношении Муртазали Гитинасулова, Марата Джанибекова, Магомедхабиба Мухумаева, Гаджи Султанова, Магомеда Абакарова и еще 32 лиц, обвиняемых по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества). Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемые были участниками преступного сообщества, которое создал бывший генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» Магомед Каитов. «С 2011 по 2021 год указанные лица похитили более 2,7 млрд руб., выделенных из федерального бюджета на создание комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных в Дагестане»,— уточняется в сообщении. Противоправные действия подозреваемых привели к тому, что комплексная система не была создана и принята в эксплуатацию, из-за чего не были сокращены долги за использованную электроэнергию.

В суде было установлено, что господин Каитов, занимая должность руководителя ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа», злоупотребил полномочиями и присвоил 4,3 млрд руб. бюджетных средств. На них в 2008 году через ООО «УСБ „Инициатива”» он приобрел 55% акций «Ставропольэнергосбыта», а в 2011 году увеличил свою долю до 57,93%.

Наталья Шинкарева