Суд арестовал на два месяца бывшего министра строительства Северной Осетии

Вечером 13 марта во Владикавказе Ленинский районный суд арестовал бывшего министра строительства Северной Осетии Константина Моргоева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Республики Северная Осетия-Алания.

«Экс-министр строительства Северной Осетии Константин Моргоев заключен под стражу. Ленинский райсуд избрал меру пресечения сроком на два месяца — до 11 мая», — говорилось в сообщении пресс-службы.

По ее данным, господин Моргоев подозревается в совершении преступлений по п. «в», «г», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По информации «РБК-Кавказ», Константин Моргоев занимал должность министра строительства республики в 2022-2023 годах. Ранее, в течение двух лет, был заместителем главы минстроя региона. А до этого работал сначала мастером, а затем и начальником производственных участков, руководил проектами, занимал должность гендиректора ООО «Растдон». В июле 2023 года господин Моргоев по собственному желанию оставил пост министра строительства Северной Осетии.

