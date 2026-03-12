Мосгорсуд утвердил конфискацию активов экс-премьера КЧР на 41,9 млрд рублей

Суд в Москве окончательно подтвердил изъятие у бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и связанных с ним лиц имущества на 41,9 млрд руб., сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Генпрокуратуры, Никулинский районный суд Москвы 3 сентября 2025 года полностью удовлетворил иск надзорного ведомства и обратил в доход государства активы, которые следствие сочло приобретенными с нарушением антикоррупционного законодательства. Крупнейшие объекты изъятия — Пятигорский молочный комбинат, ряд предприятий пищевой промышленности, санаторий «ЕлизаветаМинеральные воды», а также ипподром и другие коммерческие активы в Ставропольском крае. Под арест и последующее изъятие также попали 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, жилые дома в Московской области и на Ставрополье, несколько квартир и автомобили премиумкласса.

Ответчиками по иску выступали сам Владимир Кайшев, его бывшая супруга Нурет, брат Юрий, дочь Елена, а также доверенные лица и аффилированные с ним организации, через которые, по версии Генпрокуратуры, оформляли активы. Надзорное ведомство настаивало, что стоимость выявленного имущества многократно превышает официальные доходы фигуранта и его близких за период государственной службы, а сделки по приобретению активов нарушали нормы закона о противодействии коррупции.

Сам Владимир Кайшев, занимавший пост главы правительства КарачаевоЧеркесии и впоследствии известный как крупный региональный бизнесмен, параллельно проходит фигурантом уголовных дел о создании преступного сообщества, мошенничестве и вымогательстве, однако конфискация имущества проходит в гражданскоправовом порядке и не зависит от итогов этих расследований.

После решения Никулинского суда защита экспремьера подала апелляционные жалобы, настаивая на отсутствии доказательств незаконного происхождения активов и указывая на их якобы рыночный, а не коррупционный характер. В начале января 2026 года Московский городской суд, рассмотрев эти жалобы, оставил решение первой инстанции без изменений и признал законным обращение в доход государства имущества Владимира Кайшева и его родственников на сумму более 40 млрд руб. Таким образом, резонансный иск Генпрокуратуры, о котором впервые стало известно летом 2025 года, фактически завершился крупнейшей для Северного Кавказа конфискацией активов чиновника регионального уровня и его семейного бизнеса.

Станислав Маслаков