Экс-депутату Думы в Невинномысске заочно избрали меру пресечения

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении бывшего депутата Думы Невинномысска. Его обвинили в шести эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигурант действовал в составе организованной группы. Обманный путем он похитил около 22 млн руб. Обманным путем он присвоил деньги в рамках капитального ремонта следующих объектов: центрального городского ДК, яслей-сада комбинированного вида №13 «Барвинок», площади Мира (перед зданием городской администрации), средней школы №2 и спецшколы №5. Также в этот перечень вошло отделение города Антрацита и Антрацитовского района Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Обвиняемого ранее объявили в розыск, а затем в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток с момента его фактического задержания.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Мария Хоперская