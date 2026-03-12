Главгосэкспертиза разрешила построить 5 гостиниц в нацпарке «Приэльбрусье»

Главгосэкспертиза России разрешила строительство многофункционального курортного комплекса в национальном парке «Приэльбрусье» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщиком станет ООО «Гостиничный комплекс Эльбрус», а генеральным проектировщиком — ООО «Архитектурно-проектное бюро Основа». В рамках проекта в юго-западной части Эльбрусского района появятся пять шестиэтажных гостиничных корпусов с 600 номерами различных категорий.

Проект предусматривает строительство СПА-комплекса с солевым озером, банями, хаммамом, тренажерным залом и процедурными кабинетами. Также на территории будут расположены рестораны, конференц- и банкетный залы, торговые точки и общественные пространства.

Для семей с детьми оборудуют кафе и развлекательный центр с зонами для малышей до трех лет, компьютерным залом и площадками для мастер-классов и активных игр.

«Для людей с ограниченными возможностями будут предусмотрены специальные номера с адаптированными санузлами, поручнями и свободным пространством для инвалидных колясок. Рядом разместятся комнаты для сопровождающих лиц»,– говорится в сообщении.

Валерий Климов