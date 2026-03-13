Ставропольский химпром в 2025 году привлек 21 млрд рублей инвестиций

Ставропольский край усиливает позиции в химической отрасли России. Предприятия региона в 2025 году отгрузили продукции на 152,3 млрд руб. — это 26% от общего объема обрабатывающих производств. Инвестиции в химию достигли 21 млрд руб., что составляет 65% от всех вложений в обработку, сообщил на Координационном совете Минпромторга министр энергетики, промышленности и связи края Иван Ковалев.

Химический сектор края объединяет 156 предприятий. Они выпускают минеральные удобрения, полимеры, аэрозольные изделия, биохимикаты и фармацевтику. Отрасль показывает стабильный рост: за первое полугодие 2025 года отгрузки увеличились на 8,1% до 80,5 млрд руб., а доля химпрома в промышленности выросла до 30%.

Инвесторы активно модернизируют мощности. «ЕвроХим — Северный Кавказ» направил 8 млрд руб. на завод нитрата калия в Невинномысске — мощность 70 тыс. тонн водорастворимых удобрений в год. Запуск состоялся в октябре 2025 года; продукция уходит на экспорт и внутренний рынок. АО «Арнест» запустило проект на 800 млн руб.: он удвоит выпуск аэрозольных активаторов и увеличит в 3,5 раза производство клапанов.

Регион получает федеральную поддержку. Фонд развития промышленности Ставрополья привлек более 100 млн рублей от Минпромторга. Общие инвестиции в основной капитал края удвоились до 426,7 млрд руб., из них 357,3 млрд — частные. Химпром интегрируется в 330 проектов на 635 млрд руб. по агропромышленным и перерабатывающим направлениям. За полугодие промышленность выросла на 10%, отгрузки — на 12,2% до 432 млрд руб.

Губернатор Владимир Владимиров ставит задачу — 0,5 трлн руб. инвестиций к 2026 году для повышения зарплат. За девять лет вложения в регион выросли с 140 млрд до 426,7 млрд руб.

Станислав Маслаков