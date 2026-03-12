Главгосэкспертиза одобрила проект строительства аэропорта Архыз

Главгосэкспертиза России согласовала первую часть проекта строительства инфраструктуры аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесской Республике. Воздушная гавань разместится в 40 км от столицы региона — Черкесска. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Для республики воздушная гавань станет первым аэропортом. Регион остается единственным на Северном Кавказе без собственной гражданской авиационной инфраструктуры. Планируется, что аэропорт обеспечит потребности местных жителей в воздушных перевозках и поможет принять растущий поток туристов, направляющихся на популярные курорты — Архыз, Домбай и Теберду.

«К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт. В этом перечне есть и аэропорт Архыз, который предстоит построить с нуля, с учетом актуальных потребностей республики и запроса на дальнейшее развитие ее экономики. Новая воздушная гавань усилит транспортную сеть всего Северного Кавказа, сделает этот развивающийся регион еще более доступным и современным», — приводят в сообщении слова министра транспорта Андрея Никитина.

Проектом предполагается создание взлетно-посадочной полосы длиной 3 тыс. м, двух рулежных дорожек и перрона с местами стоянок воздушных судов. Также предусмотрено строительство командно-диспетчерского пункта. Аэродром, как отмечается, оснастят современным радиотехническим, метеорологическим и светосигнальным оборудованием российского производства для обеспечения безопасности полетов.

Терминал, взлетно-посадочную полосу и другие объекты аэродромной инфраструктуры построит за счет инвестиций УК «Аэропорты регионов» — концессионное соглашение подписали в 2024 году. Республика обеспечит необходимые внешние коммуникации для аэропорта.

В настоящее время на рассмотрении Главгосэкспертизы находится вторая часть проекта с решениями по строительству аэровокзального комплекса и служебно-технической территории. Завершение строительства аэропорта Архыз запланировано на 2029 год.

Константин Соловьев