Главные новости к утру 4 марта

Пять человек пострадали при ударе БПЛА по многоквартирному дому в Волгограде. Еще три частных дома повреждены в Среднеахтубинском районе региона.

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Ульяновска, Пензы, Саратова и Волгограда приостанавливали работу. В Татарстане объявляли ракетную опасность, в некоторых других регионах действовала угроза атаки БПЛА.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает, что война на Ближнем Востоке может замедлить переговоры по Украине.

По информации Iran International, новым верховным лидером Ирана назначен сын Али Хаменеи Моджтаба. The New York Times пишет, что власти Ирана могут объявить о его избрании утром 4 марта.

Иран объявил о запрете судоходства через Ормузский пролив. Власти страны добавили, что за нарушение предыдущих предупреждений по более чем десяти судам были запущены снаряды.

Взрывы прозвучали в трех городах Ирана.

В Кувейте из-за атаки со стороны Ирана погибла 11-летняя девочка. Ее мать и еще три человека ранены.

Три сотрудника ВОЗ погибли в Ливане. Еще шестеро ранены.

По парковке возле здания консульства США в Дубае ударил беспилотник.

По информации CNN, разведка США работает над вооружением курдских сил в Иране для подготовки восстания.

В операции США против Ирана участвует более 50 тыс. американских военнослужащих, сообщило Центральное командование ВС Соединенных Штатов.

США и Эквадор начали совместную военную операцию против эквадорских наркокартелей.

Как узнало Reuters, США пригрозили временному президенту Венесуэлы уголовным преследованием.

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая находится под домашним арестом, доставили в реанимацию, пишет «РИА Новости».