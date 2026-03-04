Iran International: сын Али Хаменеи назначен новым верховным лидером Ирана

Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи Моджтабу новым верховным лидером Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает Iran International — иранский телеканал, базирующийся в Лондоне.

Власти Ирана официально не сообщали о назначении нового верховного лидера. МИД Ирана 1 марта заявлял, что его изберут в ближайшие несколько дней.

28 февраля США и Израиль начали наносить авиаудары по Ирану. В тот же день Reuters сообщило, что верховный лидер страны Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции в Тегеране. Позднее информацию о гибели аятоллы подтвердили государственные СМИ Ирана. Они уточняли, что вместе с Али Хаменеи погибли дочь, зять, внук и одна из невесток верховного лидера.