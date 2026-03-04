CNN: ЦРУ вооружает курдов для подготовки восстания в Иране

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США вооружает курдские силы, чтобы спровоцировать народное восстание в Иране, пишет CNN со ссылкой на источники.

Как уточнили собеседники телеканала, администрация президента США ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Иране о предоставлении им военной поддержки. 3 марта Дональд Трамп провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана (KDPI) Мустафой Хиджри.

В ближайшие дни курдские вооруженные силы в Иране могут принять участие в наземной операции на западе страны. «Мы считаем, что теперь у нас большой шанс»,— сказал один из американских чиновников.

По словам источника, идея властей США заключается в том, чтобы курдские силы противостояли иранским силам безопасности. Он уточнил, что это позволит гражданам Ирана в крупных городах выйти на протесты, не подвергаясь силовому сопротивлению, как это было в январе. Еще один собеседник добавил, что курды могут помочь посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы Ирана.