Три сотрудника ВОЗ погибли в Ливане

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что три санитара организации погибли в южной части города Тир в Ливане. Еще шесть сотрудников ВОЗ ранены.

«Опечален сегодняшними событиями в Ливане, где три санитара погибли и еще шесть получили ранения, оказывая помощь пострадавшим от взрывов в южном районе Тира»,— написал господин Гебрейесус в соцсети X.

По словам гендиректора ВОЗ, уровень угрозы жизни для медиков в Ливане остается высоким. Он призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к соблюдению гуманитарного права.

2 марта ливанское движение «Хезболла» вступило в войну на Ближнем Востоке, заняв сторону Ирана. Движение нанесло ракетный удар по территории Израиля. В тот же день Армия обороны Израиля объявила о начале операции против «Хезболлы». По данным Минздрава Ливана, за два дня погибли 50 человек, еще 335 ранены. Почти 60 тыс. жителей страны были вынуждены покинуть свои дома.