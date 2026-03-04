МИД России: конфликт на Ближнем Востоке грозит затормозить переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут замедлиться из-за военной операции США и Израиля против Ирана, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Риски главным образом касаются функционала Соединенных Штатов: насколько они будут втянуты в развитие конфликта на этой территории. Потому что одни и те же люди участвуют в организации переговорного процесса. Разразившийся конфликт на Ближнем Востоке создает негативный фон для мирной договоренности»,— сказал господин Мирошник в разговоре с «Известиями».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, изменения темпов переговоров по Украине пока нет. При этом он отметил, что в нынешних условиях встреча российской, украинской и американской делегаций вряд ли пройдет в Абу-Даби. По информации Bloomberg, место встречи могут перенести в Турцию. Первые два раунда проходили в Абу-Даби, третий — в Женеве.