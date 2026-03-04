США начали военную операцию против наркокартелей в Эквадоре

Вооруженные силы США и Эквадора начали совместную военную операцию против наркокартелей на территории Эквадора, заявило Южное командование Соединенных Штатов.

«Вместе мы предпринимаем решительные действия для противостояния наркотеррористам, которые на протяжении долгого времени сеют террор, насилие и коррупцию среди граждан всего полушария»,— написано в сообщении командования в соцсети X.

Операция будет направлена на борьбу с наркокартелями, которые признаны в Эквадоре террористическими организациями. Других подробностей командование не раскрыло.