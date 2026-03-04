Reuters: США грозят временному президенту Венесуэлы уголовным преследованием

Администрация президента США втайне готовит проект уголовного обвинения в отношении временного президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, федеральные прокуроры уже сообщили госпоже Родригес, что ей грозит судебное преследование, «если она не продолжит выполнять требования Трампа».

Как рассказали собеседники Reuters, проект уголовного дела включает в себя обвинения в коррупции и отмывании денег государственной нефтяной компании PDVSA в период с 2021 по 2025 год. Кроме того, американские чиновники предъявили Делси Родригес список как минимум семи бывших высокопоставленных партийных деятелей Венесуэлы, их соратников и членов их семей, которые должны быть арестованы для возможной экстрадиции в США.

В комментариях под публикацией агентства заместитель генпрокурора США Тодд Бланш написала, что это «полностью ложная информация». Ранее Дональд Трамп также публично хвалил Делси Родригес за сотрудничество с США.

Делси Родригес заняла пост временного лидера Венесуэлы после того, как 3 января президент страны Николас Мадуро и его супруга были похищены американским спецназом. Их доставили в США, где предъявили обвинения в злоупотреблении властью и помощи организованным структурам наркоторговцев.

Влад Никифоров