В Кувейте из-за атаки со стороны Ирана погиб ребенок

В столице Кувейта Эль-Кувейт из-за атаки со стороны Ирана погибла 11-летняя девочка. Ее мать госпитализирована.

«Жертвой падения обломков на жилой квартал в столичном регионе стала 11-летняя девочка из семьи постоянно проживающих в стране иностранцев, которая скончалась в больнице после получения ранений»,— сообщил Минздрав Кувейта в соцсети X.

Ведомство уточнило, что в больнице находятся еще четыре родственника девочки, включая мать.

Министерство обороны Кувейта сообщало, что над эмиратом сбито «несколько воздушных целей». Обломки одной из них упали на жилой дом.