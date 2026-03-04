Мерц и Трамп обсудили урегулирование конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Вашингтоне. Они обсудили войну на Ближнем Востоке, а также урегулирование российско-украинского конфликта.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной. Я сказал, что не будет соглашения без участия европейцев»,— рассказал господин Мерц журналистам об обсуждении урегулирования конфликта на Украине (цитата по Reuters).

По словам Фридриха Мерца, Дональд Трамп «лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение у европейцев». Как добавил канцлер Германии, в разговоре с президентом США он призвал усилить давление на Россию, а также указал, что Украина не может отказаться от территорий.

Власти Германии не обсуждают отправку немецких военнослужащих на Украину, уточнил господин Мерц. Он пояснил, что законы Германии позволяют проводить военные операции только в целях обороны страны и обороны НАТО.