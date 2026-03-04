Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив

Замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. Речь идет в том числе о нефтяных танкерах и коммерческих судах.

«После объявления Ираном о запрете передвижения в Ормузском проливе движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через этот пролив стало невозможным»,— сообщил Мохаммад Акбарзаде (цитата по Fars).

Как добавил Мохаммад Акбарзаде, более десяти танкеров проигнорировали прошлые предупреждения о том, что Ормузский пролив небезопасен. По его словам, Иран ударил по ним «различными ракетными снарядами».

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала операции США и Израиля против Ирана СМИ сообщали, что суда получили сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. МИД Ирана 2 марта заявлял, что Тегеран не планирует перекрывать пролив. Позднее КСИР пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.