Находящуюся под домашним арестом блогера Лерчек госпитализировали

Блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которая находится под следствием по делу о незаконном выводе денег за рубеж, доставили в реанимацию онкологического отделения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

24 февраля Чекалина родила четвертого ребенка от тренера по танцам из Аргентины Луиса Сквиччиарини. 2 марта ее выписали из роддома с новорожденным сыном. На следующий день блогер была госпитализирована без ребенка, уточнил собеседник агентства.

9 февраля перед заседанием суда Чекалину уже госпитализировали из-за болей в суставе. По словам защиты, у нее «отнималась нога».

Валерию Чекалину и ее бывшего супруга Артема Чекалиных обвиняют в выводе 251,5 млн руб. по поддельным документам на счета иностранной компании в ОАЭ. Деньги были выручены с продажи фитнес-марафона блогера «Идеальное тело». Валерия Чекалина отрицает вину, Артем Чекалин признал вину частично.