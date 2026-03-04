Пять человек пострадали при ударе БПЛА по жилому дому в Волгограде

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отражают налет БПЛА на регион. По его словам, один из беспилотников попал в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда. Пострадали пять человек.

«Атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах»,— сообщил господин Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Как добавил губернатор, в Среднеахтубинском районе ударили по трем частным домам. Еще один БПЛА упал в нежилой зоне Ворошиловского района.

Минобороны заявляло, что с 20:00 до 23:00 силы ПВО сбили над территорией России 38 беспилотников, из них один — над Волгоградской областью.