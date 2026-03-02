Главные новости за 2 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске, по уточненным данным, в результате атаки БПЛА пострадали семь человек. Пять человек доставлены в медучреждения, у них травмы средней и легкой степени тяжести.

Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит иск Олега Дерипаски к Google LLC и Марии Певчих (признана иноагентом в РФ) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Материалы поступили в столичный суд по подсудности из Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Возгорание на топливном терминале в Новороссийске, произошедшее в результате атаки беспилотников в ночь на 2 марта, ликвидировали. Площадь пожара на объекте составила 120 кв. м.

В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск на кладбище в селе Мысхако повреждена Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко навестил в больнице двух пострадавших после атаки ВСУ на город. Среди них — 15-летний подросток, получивший осколочное ранение.

Директор департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи Александр Афонин покинул должность по собственному желанию. Его место занял Роман Денисов, ранее занимавший пост заместителя губернатора Курской области.

Краснодарский край занял 79-е место в рейтинге закредитованности регионов России на начало 2026 года. Среднедушевой долг экономически активного населения края перед банками достиг 545,7 тыс. руб.

Компания «Магнит» приобрела хозяйство «Колос Кубани» в Крымском районе Краснодарского края за 1,8 млрд руб. Сделка охватила 262 га земли, из которых 155 га занимают плодоносящие сады с голубикой и яблоками.

В Теучежском районе Республики Адыгея в 2025 году отремонтировали 4,2 км региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены на двух участках, обеспечивающих транспортную связанность населенных пунктов муниципалитета.

Власти Краснодара планируют завершить компенсационное озеленение до конца апреля. Работы пройдут во всех округах кубанской столицы.