В Мысхако после атаки ВСУ повреждена Братская могила советских воинов

В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск на кладбище в селе Мысхако повреждена Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В результате атаки БПЛА посечена плита с именами советских бойцов и откололась небольшая часть. Также пострадали захоронения местных жителей — памятники и оградки побиты осколками, некоторые частично разрушены.

«Мы обязаны чтить наших героев, Братскую могилу обязательно восстановим»,— отметил Андрей Кравченко.

Сейчас экстренные службы обследуют кладбище и выясняют, есть ли там фрагменты сбитых беспилотников. После этого местные жители смогут навести порядок на могилах своих родственников.

«Ъ-Кубань» писал, что в Новороссийске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов этой ночью пострадали семь человек. Двое получили медицинскую помощь на месте, а пять человек были госпитализированы, у них травмы средней и легкой степени тяжести.

Алина Зорина