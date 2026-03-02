«Магнит» выкупил хозяйство «Колос Кубани» за 1,8 млрд рублей

Компания «Магнит» приобрела хозяйство «Колос Кубани» в Крымском районе Краснодарского края за 1,8 млрд руб. Сделка охватила 262 га земли, из которых 155 га занимают плодоносящие сады с голубикой и яблоками, пишет «Ъ».

По оценке инвестиционного директора BGP Capital Юрия Левицкого, рыночная стоимость садов составляет 1–1,3 млрд руб., остальная сумма объясняется учетом долгов компании. «Колос Кубани» был зарегистрирован в 2018 году, основной вид деятельности — выращивание зерновых и масличных культур. Руководитель и бенефициар — Денис Таран. В 2024 году выручка компании составила 183,2 млн руб., убыток — 100,5 млн руб.

На текущий момент голубика занимает 73 га, яблоки — 82 га. Планируется расширение до 130 и 132 га соответственно с инвестициями до 1,4 млрд руб., которые пойдут на новые линии сортировки, фасовки, холодный склад и камеры газации. Поставки ягод начнутся в июне. В 2026 году урожай голубики может составить 78 т — 12% летнего объема реализации, после расширения — до 31%. Урожай яблок прогнозируется на уровне 2,2 тыс. т, что составляет около 2% годовой потребности сети.

По словам Левицкого, собственное производство позволит «Магниту» контролировать качество и себестоимость продукции в сегменте ultra fresh, который является наиболее сложным для розницы.

На 30 июня 2025 года «Магнит» насчитывал 32,6 тыс. торговых точек в 72 регионах России. Логистическая сеть компании включает 55 распределительных центров и 7,8 тыс. грузовых автомобилей. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании в 2024 году составила 63,7 млрд руб.