В Теучежском районе Адыгеи по нацпроекту обновили более 4 км дорог

В Теучежском районе Республики Адыгея в 2025 году отремонтировали 4,2 км региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены на двух участках, обеспечивающих транспортную связанность населенных пунктов муниципалитета.

Фото: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи

В нормативное состояние привели 3 км дороги Пчегатлукай—Гатлукай—Адыгейск и 1,2 км трассы Понежукай—Городской—Габукай. Подрядчики заменили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Общий объем финансирования составил 75,8 млн руб. Всего в 2025 году в Адыгее отремонтировали более 80 км региональных и муниципальных дорог.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Росавтодор и власти Адыгеи подписали дополнительное соглашение о развитии региональных и местных дорог на 2026–2031 годы. Документ стал продолжением меморандума, заключенного в ноябре 2022 года, и будет реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев